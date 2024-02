Luna park silurato, niente giostre per la fiera di San Giuseppe

Il piazzale Elio Fogliazza, dove solitamente si posiziona il luna park lungo la Lomazzo-Bizzarone a Uggiate con Ronago, manca di requisiti di sicurezza.

Niente sicurezza, niente luna park

Si pensava che solo la pandemia da Covid-19 avesse potuto interferire con l’organizzazione della fiera di San Giuseppe, simbolo di tradizione e folclore secolare per il paese. Invece, quest’anno, per la prima volta, a causa di una carenza di requisiti di sicurezza, a mancare sarà proprio il luna park. Parte fondamentale della fiera, ha sempre attirato a sé centinaia di grandi e piccini grazie alle circa 30 attrazioni presenti durante una settimana di permanenza. La decisione è stata comunicata direttamente dal commissario prefettizio Giorgio Zanzi, durante l’assemblea di martedì 6 febbraio con i rappresentanti delle associazioni, tenuta in Comune.

La decisione

Tutto messo nero su bianco tramite una delibera dello stesso commissario. Considerato il verbale datato 7 marzo 2023 della Commissione provinciale di Vigilanza sui Pubblici spettacoli, l’area destinata al Luna Park continua a non possedere i titoli in materia di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Dunque, niente luci colorate alte nel cielo, frittelle o palloncini colorati. Resta in programma per domenica 17 marzo la sagra di San Giuseppe, con le centinaia di bancarelle, la mostra zootecnica in piazzale Europa e gli appuntamenti religiosi.

La delusione

In paese dilaga la delusione per la scelta di dire no al luna park. Commenti a raffica sulle pagine social di affezionati sostenitori della tradizionale fiera uggiatese. L'attrazione del luna park, ogni anno, attirava migliaia di appassionati e coinvolgeva alcune associazioni, scuole e centri disabili del territorio.