L'Under 16 Femminile Cermenate vince contro Kaire Sport

Vittoria di Cermenate lontana dalle mura amiche in tre set contro Kaire Sport. Avvio di primo set equilibrato (3-3, 6-6, 10-10) fino al 15, quando Cermenate conquista un buon break (15-20). Kaire risponde subito (21-21), ma è nuovamente la formazione ospite a portarsi in testa (21-23), chiudendo il parziale 22-25. Il secondo set si gioca punto a punto fino al 6-6, quando Cermenate si porta avanti (7-9, 8-11). Le padrone di casa provano si spingono fino al 12-13, ma è la formazione di coach Favaro a rimettersi in marcia: 12-17, 14-20, 17-21, fino al definitivo 18-25. Il terzo set è tutto di Cermenate che parte forte (0-6), amministra il vantaggio (6-10, 6-13, 15-19), e vince il parziale 19-25. Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Volley CDG Erba/Longone domenica 27 novembre 2022 alle 18 ad Erba.