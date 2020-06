Andrà in scena anche nel 2020 il tradizionale Ferun de Marian.

Lunedì 3 agosto torna il Ferun de Marian

Il coronavirus non riuscirà infatti a fermare l’appuntamento dedicato al patrono Santo Stefano che ogni anno rappresenta un appuntamento centrale nell’agosto marianese. La data è fissata, come da tradizione, per il primo lunedì del mese di agosto, che cadrà il giorno 3. Le bancarelle verranno riportate all’interno del mercato in via Kennedy e non più lungo la strada che porta verso San Rocco.

