Lungolago pronto per l'inaugurazione del tratto da Sant'Agostino a piazza Cavour

Lungolago di Como pronto per l'inaugurazione del tratto da Sant'Agostino a piazza Cavour.

Lungolago, inaugurazione settimana prossima

Il prossimo venerdì 9 giugno, alle 13, l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Energia e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, inaugurerà il tratto di lungolago di Como che va da Sant’Agostino a Piazza Cavour. “Avevamo annunciato il termine dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva - commenta Massimo Sertori - e abbiamo mantenuto la promessa. La prossima settimana restituiremo ai cittadini comaschi buona parte della nuova passeggiata, con il suo nuovo aspetto più fruibile”.

La soddisfazione dell'assessore regionale

Il tema delle paratie è annoso e finalmente la città vede l'opera in via di ultimazione. “Siamo arrivati - continua Sertori - a realizzare il 70% dei lavori del cantiere paratie e continueremo a lavorare senza sosta fino alla sua chiusura definitiva”.

La cerimonia di inaugurazione

Inaugurazione prevista con una cerimonia che avrà inizio alle 13. "L’appuntamento è per venerdì 9 giugno, in prossimità di piazza Cavour, per consegnare il nuovo lungolago ai cittadini e ai turisti di tutto il mondo”, precisa l'assessore regionale.