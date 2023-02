L'Università degli adulti premia con una borsa di studio la giovane Anna Tettamanti

L'Università degli adulti di Olgiate Comasco ha premiato con una borsa di studio la giovane Anna Tettamanti, studentessa di Colverde.

Borsa di studio del valore di 2mila euro - FOTO e VIDEO

Pomeriggio emozionante nell'auditorium del Medioevo di Olgiate Comasco. L'Università degli adulti, presieduta da Maria Rita Livio, ha consegnato la borsa di studio del valore di 2mila euro: premiata Anna Tettamanti, iscritta al primo anno del corso di laurea in fisica all'Università dell'Insubria, diplomata con 100 e lode nell'ultima annata didattica all'istituto "Terragni". Cerimonia significativa, con la consegna del gigantesco assegno davanti a una platea di circa 250 persone: auditorium gremito, inoltre messa a disposizione una saletta al piano terra con videocollegamento per seguire la consegna della borsa di studio e la successiva lezione della professoressa Michela Prest.

La gratitudine della premiata

Ricevendo la borsa di studio e un mazzo di fiori, la premiata ha dedicato parole di gratitudine: "Grazie per aver creduto in questo progetto molto lungimirante - ha detto Anna Tettamanti - Un ringraziamento ai miei nonni, che di lungimiranza sanno tanto. Quando avevo 8-9 anni mi regalavano libri di divulgazione di Margherita Hack...". Maria Rita Livio ha dato forza al riconoscimento al merito di Anna Tettamanti: "Noi facciamo da ponte con queste nuove generazioni. La borsa di studio è per il suo lungo viaggio nella conoscenza".

L'intervento del prefetto di Como - IL VIDEO

Andrea Polichetti, prefetto di Como, è intervenuto al momento della consegna della borsa di studio: "Questo riconoscimento è l'inizio di un nuovo percorso: congratulazioni! Si realizzano dei risultati che sono ascrivibili all'Università. La parola cultura deriva dal verbo coltivare: nessuno coltiva per se stesso, anche chi è proprietario di un piccolo appezzamento di terreno coltiva quel pezzetto di terra col gusto di condividere. E allora l'augurio che faccio a tutti voi, dicendo brava alla professoressa Livio, è che questa nuova formazione sia nel campo culturale e della relazione sociale la possiate portare ai vostri amici e sul territorio, rafforzando la coesione territoriale: significa lo sforzo per il superamento delle diversità".