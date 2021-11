Il dramma

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 25 novembre 2021, quando un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito ad Alzate Brianza.

L'uomo investito ad Alzate Brianza aveva 75 anni

Intorno alle 20, in via IV Novembre, all'altezza del civico 432, due persone sono state investite, vicino al bar Galletti, sulla strada provinciale che porta a Como. Ad avere la peggio è stato Eraldo Galetti, 75 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. Soccorso invece per ferite lievi un altro uomo, di 28 anni. Sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti anche i Carabinieri di Cantù.