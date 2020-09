Lurate Caccivio, intossicazione etilica per una 14enne SIRENE DI NOTTE

Lurate Caccivio, intossicazione etilica per una 14enne.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22.30 di ieri sera, venerdì 4 settembre 2020. In via Alessandro Volta a Lurate Caccivio una ragazzina di 14 anni si è sentita male a causa dell’alcol ingerito e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenute la Sos di Olgiate e un’auto medica che hanno trasportato la giovanissima all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Allertati anche i Carabinieri.