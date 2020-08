Lurate Caccivio piange Dario Totti, storico volontario della Protezione Civile Alpina.

E’ un duro giorno per la comunità di Lurate Caccivio. E’ mancato infatti nella giornata di ieri, 14 agosto 2020, all’età di 72 anni, Dario Totti. Un volto notissimo in paese e non solo anche se le sue radici affondavano nell’appenino toscano.

Da anni era volontario e consigliere alla Protezione Civile Alpini, sempre attivo e impegnato per la comunità. Il gruppo infatti negli anni ha aiutato durante l’alluvione di Alessandria e il terremoto dell’Aquila e dell’Emilia. Inoltre, per lungo tempo ha aiutato i senzatetto di Como. Proprio Totti nel 2017 non ci aveva pensato due volte ed era partito insieme ad altre Penne Nere alla volta di L’Aquila dove le casette temporanee post-terremoto erano inaccessibili a causa di oltre un metro e mezzo di neve.

Il funerale di Totti si terrà lunedì 17 aprile 2020 alle 10 alla chiesetta di San Pietro all’interno del cimitero di Caccivio. Il rosario verrà invece celebrato domenica 16 agosto alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caccivio.