Lurate Caccivio piange Ermanno: addio all'ultimo capostazione della Como-Varese

Solo due mesi fa se ne era andata l'amata moglie.

A due mesi dalla scomparsa della sua amata moglie, dopo quasi 60 anni trascorsi nella quotidianità di una coppia inossidabile, il novantenne Ermanno Giuffrè, ultimo capostazione della linea ferroviaria Como-Varese, ha potuto riunirsi a lei.

Lurate Caccivio piange Ermanno

Ex consigliere del Corpo musicale Santa Cecilia, già membro del Consiglio pastorale e tra i fondatori del gruppo Alpini di Montano Lucino, è venuto a mancare nella giornata di mercoledì. Una colonna portante per l’intera comunità, animato da profonda fede e da un amore infinito verso Dio e il prossimo.

Per lui, mercoledì ha risuonato in cielo l’ultimo fischio del treno. Simile a quello del 31 luglio 1966, quando la linea Como-Varese venne soppressa per sempre. Ora, mai dimenticata. Come indimenticato sarà il suo lascito, il ricordo di un uomo gentile.

