Lurate, finisce con l'auto contro una recinzione: grave 30enne

Incidente nella serata di ieri, sabato 5 novembre 2022, a Lurate Caccivio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intorno alle 20.30 un trentenne residente a Lomazzo alla guida della sua auto si è schiantato contro una recinzione in via XXV aprile. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, un'ambulanza della Cri di Lurate e un'auto medica.

La situazione ai soccorritori è però apparsa subito seria, tanto che l'automobilista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.