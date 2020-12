Lutto a Bulgarograsso: è morto l’ex sindaco Antonio Castelli.

“Nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 dicembre 2020, dopo una lunga degenza ospedaliera, è deceduto l’ex sindaco Antonio Castelli – fanno sapere dall’amministrazione comunale di Bulgarograsso – Il Sindaco Fabio Chindamo ha espresso alla famiglia le condoglianze e la vicinanza a nome di tutto il paese”.

Castelli, sindaco del paese dal 1990 al 1995, per molti anni ha ricoperto diversi incarichi nella vita amministrativa, associativa ed in quella parrocchiale, contribuendo, con le proprie energie e la grande disponibilità, al bene del paese.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata per via delle restrizioni anti Covid, rinviando ad un momento successivo la commemorazione comunitaria.