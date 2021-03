Lutto a Cantù: addio a Maria Zampese, da sempre vicina ai ragazzi

Addio a Maria Zampese, da sempre vicina ai ragazzi. Si è spenta ieri, dopo aver lottato contro il coronavirus.

Lutto a Cantù per la scomparsa di Maria Zampese

È morta Maria Zampese, moglie dello storico presidente della Cassa rurale di Cantù cui sono intitolati anche i premi di studio. Da quando era morto il marito Giovanni era sempre lei a presenziare alla serata di consegna dei premi, nella Sala Zampese intitolata al marito. Anche lo scorso anno, quando i premi sono stati consegnati solo virtualmente con una diretta dal teatro San Teodoro di Cantù, ma senza la presenza dei ragazzi e del pubblico, Maria Zampese aveva inviato un messaggio di incoraggiamento a tutti i ragazzi.

Il ricordo del figlio

Commosso il ricordo del figlio Carlo: “Cara Mamma, nonostante la tua volontà e la voglia di combattere come un leone, questo virus ti ha portato via. Regalaci la forza di andare avanti uniti e d’accordo come adesso. Ora che sei ancora insieme al Papà proteggeteci ed amateci ancora di più! Ti vogliamo tanto bene e buon viaggio.”