Lutto a Capiago Intimiano: l'addio a Giannina del buteghin

Capiago Intimiano in lutto per la scomparsa di Giovanna Bertoli, da tutti conosciuta come Giannina. Ha gestito per tantissimi anni il suo negozio in via Umberto I. "L'ha aperto nel 1954 - ha raccontato la figlia Elena Marelli - In realtà, sino a quando lo ha gestito lei l'attività non ha mai avuto un vero e proprio nome. Poi nel 1989 sono subentrata io e da quel momento ha preso il nome "Arcobaleno". Abbiamo lavorato insieme per diversi anni, mentre l'attività l'ho chiusa qualche anno fa, nel 2016".

Il ricordo del sindaco

Giannina e il suo negozio hanno rappresentato un pezzo della storia del paese. A ricordarlo è stato anche il sindaco Emanuele Cappelletti. "Era un'icona di Capiago- ha raccontato il primo cittadino - Non c'è persona che non conservi un caro ricordo di Lei, specie noi bambini, che per generazioni si andava "dalla Giannina" a prendere il materiale scolastico o dopo la messa, il Tv sorrisi e canzoni, le figurine dei calciatori e del wwf, il giornale per il nonno, il crystall ball, e molto altro ancora. Ricordo che a me teneva sempre da parte il burda moden per la mia mamma. Nelle fredde mattine autunnali e invernali, entrare da Lei era una sensazione davvero piacevole, per il tepore, per quel profumo di cancelleria, ma soprattutto per i sorrisi che nonostante il tempo uggioso, non mancavano mai da parte Sua, di Elena e di Carluccio. Mi ha fatto piacere averti conosciuto, e son felice di averti potuto personalmente rivedere negli scorsi mesi, quasi per caso, anche in compagnia delle tue care nipoti, poter apprezzare che la gentilezza e simpatia erano sempre le stesse! Ciao cara Giannina, Ti ricorderemo sempre con affetto, ma soprattutto grazie! In particolare da parte di tutti "noi bimbi di una volta", che vedevamo in Te una persona di famiglia".

Il funerale

L'ultimo saluto all'ex commerciante del paese verrà dato nel pomeriggio di oggi, venerdì, alle 16.30 nella chiesa Santi Vincenzo e Anastasio di Capiago, preceduti alle 16 dalla recita del santo rosario.