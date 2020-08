Lutto a Cermenate si è spento Claudio Monti.

E’ venuto a mancare dopo una lunga malattia Claudio Monti, volto molto conosciuto in paese anche per il suo impegno in politica. Iscritto nelle file del Partito democratico, è stato più volte consigliere comunale, anche nella lista “Cermenate bene Comune”.

I funerali

L’ultimo saluto a Claudio Monti da parte dei familiari e dei tanti amici che lo conoscevano, gli verrà dato domani mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale dei santi Vito e Modesto.