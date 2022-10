Lutto a Crevenna: è morto don Valerio Fratus

Lutto a Crevenna per la scomparsa improvvisa di don Valerio Fratus, che è stato parroco molto amato della parrocchia di Santa Maria Maddalena prima dell'attuale don Ettore Dubini. Originario di Brunello del Monte, in provincia di Bergamo, aveva 77 anni e si è spento nella notte all’ospedale di Gravedona dov’era ricoverato per alcuni accertamenti.

Il cordoglio di don Ettore e della comunità

Molto colpito dall'improvvisa scomparsa, visto che le sue condizioni di salute non facevano presagire un tracollo così rapido, lo stesso attuale vicario di Crevenna, don Ettore Dubini: “Don Valerio era molto amato dai crevennesi - ha sottolineato - E' stato parroco per 13 anni e aveva lavorato molto bene sia nella comunità parrocchiale che nella sistemazione della chiesa stessa".

Un legame speciale quello che univa i due sacerdoti, che erano stati ordinati insieme e avevano condiviso un rapporto di amicizia, tanto che nel 2019, in occasione dei 45 anni di sacerdozio, don Ettore lo aveva invitato, insieme ad altri preti, a concelebrare la messa dei festeggiamenti: «Eravamo 14 sacerdoti tra quelli ordinati quell’8 giugno 1974, 14 “amici” in realtà – aveva raccontato – Noi ci troviamo tutti gli anni. Ma questa volta è davvero particolare perchè ci troviamo a celebrare proprio a Crevenna dove, oltre a me, è stato parroco anche don Valerio, proprio mio predecessore". Un doppio dolore, dunque, per don Ettore, ma anche per l'intera comunità crevennese, che è rimasta molto colpita dalla notizia.

Ora abitava a Longone e faceva servizio ad Acquate

Dopo 13 anni a Crevenna, don Valerio Fratus era stato nominato parroco di Bellusco (Monza e Brianza) dove ha svolto servizio dal 2007 al 2010, diventando successivamente responsabile della neonata Comunità pastorale Santa Maria Maddalena fino al 2020. Non a caso la stessa Amministrazione comunale di Bellusco ha voluto ricordarlo con un post sulla propria pagina facebook: "Apprendiamo con dolore della scomparsa di don Valerio Fratus, parroco di Bellusco dal 2007 al 2010 e successivamente responsabile della nascente Comunità pastorale S. Maria Maddalena fino al 2020 - si legge - Ci uniamo al cordoglio di quanti hanno potuto conoscerlo e apprezzarlo nel servizio reso alla nostra comunità". Nel settembre 2020, dopo 13 anni di servizio tra Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago, il sacerdote aveva rassegnato le proprie dimissioni per raggiunti limiti di età.

Ora don Valerio abitava a Longone ed era di servizio presso la comunità parrocchiale Beata Vergine di Lourdes di Acquate, Olate e Bonacina a Lecco. Proprio ad Acquate si terrà il funerale del sacerdote nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, alle 15.30.