Si è spento a 83 anni Enzo Ciceri, figura di riferimento per tantissimi anni dei panificatori comaschi e a livello nazionale.

Lutto a Erba: si è spento lo storico panificatore Enzo Ciceri

Per circa 50 anni Ciceri è stato presidente dell’associazione dei panificatori comaschi con cui ha portato avanti importanti battaglie per i diritti del settore. Ma non solo. Sul territorio erbese era conosciutissimo e apprezzato per l’attività che ha condotto fino all’età di 70 anni: il panificio Ciceri di Ponte Lambro e il negozio di alimentari che era stato avviato dal padre e la cui gestione era passata poi al figlio Guido.

E’ morto dopo una malattia nella giornata di giovedì 4 giugno, presso la sua abitazione a Erba, in via Volta, circondato dall’affetto dei suoi figli: Giovanni, avvocato e presidente di Confcommercio Como; Guido e Sonia.

Il ricordo sul Giornale di Erba da sabato 6 giugno 2020 in edicola

