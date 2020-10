Lutto a Lipomo: don Mario Mojola è venuto a mancare, classe 1936, è stato parroco a Lipomo dal 1971 al 2014.

Lutto a Lipomo: si è spento don Mario Mojola

Amato sacerdote, per ben quarantatré anni ha prestato servizio in paese. Valtellinese d’origine, don Mario ha prestato servizio alla parrocchia di Lipomo dal 1971 al 2014. Lo scorso 26 giugno ha celebrato i sessant’anni di sacerdozio (era infatti stato ordinato il 26 giugno 1960 ed era arrivato a Lipomo il 27 giugno 1971).

Nei giorni scorsi, la notizia del peggioramento delle condizioni di salute del sacerdote, oggi 84enne, ha destato preoccupazione e apprensione per il paese, che in più occasioni ha invitato alla preghiera e a rivolgere un pensiero al religioso che in quarantatré anni a Lipomo ha fatto tanto per la comunità. A lui, infatti, si devono la costruzione della chiesa dello Spirito Santo e del centro parrocchiale e i restauri della chiesa di San Vito, oltre che la ristrutturazione della casa parrocchiale.

Il triste aggiornamento sulla morte di don Mario è arrivato in redazione nel tardo pomeriggio, quando era già andato in stampa il Giornale di Erba, domani in edicola, dove abbiamo scritto che le sue condizioni di salute erano gravi.

(Nella foto don Mario è con don Roberto Malgesini, ucciso lo scorso mese a Como)