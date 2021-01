Lutto a Lurate Caccivio: addio al dottor Giovanni Sassi

Lutto a Lurate Caccivio per la scomparsa del dottor Giovanni Sassi, medico molto conosciuto e stimato. Aveva 83 anni. Era stato tra i fondatori del Lions Club di Olgiate Comasco .

Addio al medico di famiglia Sassi

Era stato medico condotto a Lurate per tanti anni e sempre presente agli appuntamenti del Lions Club olgiatese.

Toccante il ricordo di Francesco Gallo, socio del Lions di Olgiate Comasco: “L’amico Giannetto (Dott. Giovanni Sassi) ci ha lasciati. Ieri sera, quando è arrivata la notizia, non riuscivo ad immaginare che Giannetto non ci fosse più. Con Giannetto ho condiviso l’esperienza del volontariato all’interno dei Lions. E’ stata sempre una guida sicura, pacata e saggia, a lui mi rivolgevo quando avevo qualche dubbio o quando, semplicemente, volevo capire se stessi facendo la cosa giusta. Ho sempre detto che lui, per spirito e dedizione, era “il più giovane” di tutti. Era il nostro “storico cerimoniere”, un uomo colto, sempre pronto alla battuta, mai banale… Mi mancherai, ci mancherai caro Giannetto… Un abbraccio a Camilla e alla “Grande Famiglia Sassi”.