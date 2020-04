Col suo sorriso gentile, dagli anni ’80, è stato al servizio di centinaia e centinaia di marianesi che si rivolgevano alla sua farmacia, in via Isonzo. Fernando Marcantonio, 64 anni, si è spento nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2020.

Lutto a Mariano: morto lo storico farmacista Fernando Marcantonio

Era tra i farmacisti in prima linea in questa lunga emergenza sanitaria. A strapparlo all’affetto dei suoi cari è stato proprio il Covid. “Era stato ricoverato al Sant’Anna dopo un episodio di insufficienza respiratoria – ci ha raccontato il fratello, Attilio Marcantonio, presidente di Federfarma Como – . Ad inizio aprile le sue condizioni sono poi precipitate”. In queste ore sono in tanti a ricordarlo con affetto e a stringersi intorno alla sua famiglia.

Il cordoglio dei farmacisti marianesi

La Farmacia Castelli ha voluto ricordarlo con un post su Facebook.

“OGGI GIORNATA LUTTUOSA PER NOI FARMACISTI E PER LA COMUNITÀ DI MARIANO C.. E’ scomparso il nostro caro collega dottor Fernando Marcantonio, colpito dal Covid-19. Siamo vicini al dolore dei suoi cari. Simone e Paolo Castelli insieme allo staff”.

Lo stesso ha fatto la Farmacia Raimondi.

“Ti ricordiamo con la semplicità che ti ha sempre contraddistinto. Il nostro abbraccio va alla famiglia e a tutti i suoi collaboratori”.