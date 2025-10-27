Per 35 anni ha guidato la comunità locale. Era amatissimo dagli oltronesi.

Lutto a Oltrona di San Mamette, addio allo storico parroco, don Luigi Discacciati.

Lutto in parrocchia

La parrocchia San Giovanni Decollato di Oltrona di San Mamette in comunione con la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo ha annunciato il ritorno alla casa del Padre di don Luigi Discacciati, già parroco di Oltrona di San Mamette dal 1978 al 2013. Il rosario in suffragio di don Luigi sarà celebrato martedì 28 ottobre alle 20.30 in chiesa parrocchiale. Il funerale verrà celebrato in chiesa a Oltrona mercoledì 29 ottobre alle 15, preceduto dal Rosario, alle 14.30. Al termine della celebrazione don Luigi verrà sepolto nel cimitero. Si potrà visitare la salma di don Luigi in casa parrocchiale martedì dalle 14 alle 18 e dopo il rosario delle 20.30; mercoledì dalle 9 alle 11.30. La messa di mercoledì 29 ottobre delle 18 a Oltrona è sospesa.

Unb parroco amatissimo

Don Luigi era una persona altissima che, per 35 anni ha guidato la parrocchia.Nato nel 1936, aveva 89 ann. Fu ordinato a Milano nel giugno 1963 dal cardinale Giovanni Battista Montini che, nello stesso mese, verrà eletto papa.