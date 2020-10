Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre 2020, Albavilla ha salutato per l’ultima volta Tiziano Saini, morto a soli 44 anni.

Lutto ad Albavilla: muore a 44 anni, lascia tre figlie

A portarselo via è stata una brutta malattia. Saini era di Albese ma il suo volto era noto anche a Tavernerio visto che faceva parte dell’associazione “4 ever in fest”. In tanti non hanno voluto mancare all’ultimo saluto nelle chiesa parrocchiale di Albavilla, a celebrare le esequie è stato don Paolo Vesentini. Lascia tre figlie.