Lutto, addio a don Lanfranco Agnelli

Ascolto, umanità, vicinanza. Tre parole, tre lasciti e tre insegnamenti che don Lanfranco Agnelli ha donato alla comunità pastorale di Lurate Caccivio.

Luto, addio a don Lanfranco

Don Lanfranco è venuto a mancare ieri, martedì 19 maggio: da alcune settimane era ricoverato al Fatebenefratelli di Solbiate con Cagno per effettuare delle sedute di fisioterapia a seguito di una caduta in casa avvenuta a febbraio. Avrebbe compiuto 91 anni il 17 giugno ed era un prete amato e apprezzato. Nato a Boves, a Cuneo, è stato ordinato presbitero il 21 giugno 1958. Vicario parrocchiale a Milano, parroco a Ornago e a San Vito al Giambellino, è diventato decano del Giambellino nel 1989. Dal primo ottobre 2010 si è trasferito come residente con incarichi pastorali, nella parrocchia Santo Stefano di Appiano Gentile e in quella di Sant’Antonio Abate di Veniano. Dal settembre 2016 prestava servizio a Lurate Caccivio.