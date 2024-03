Lutto al «Don Milani»: muore la professoressa Portolano

Il Comprensivo di Tavernerio piange una delle sue professoresse più amate: ieri, giovedì 7 marzo è scomparsa la professoressa Vincenza Portolano. La donna è morta a causa di una malattia che affrontava già da qualche tempo. Era conosciuta e apprezzata per essere stata per molti anni insegnante di Lettere, Storia e Geografia nelle scuole del Comprensivo «Don Milani» di Tavernerio e in modo particolare alla secondaria di Albese. Nello stesso plesso scolastico la professoressa è stata referente e coordinatrice di classe per alcuni anni.

Il ricordo

Il dirigente scolastico Flavio Pavoni la ricorda con stima e affetto: