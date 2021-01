Un grave lutto ha colpito la Gs Rastà Alzate Brianza, squadra di pallavolo del paese: è morto lo storico allenatore Daniele Romanò, 64 anni.

Lutto alla Gs Rastà Alzate Brianza: è morto lo storico allenatore Daniele Romanò

Una passione, quella per la pallavolo, che ha accompagnato Romanò per tutta la vita. E che ha trasmesso anche alla figlia, che gioca proprio nella Gs Rastà, e al figlio Daniele che invece milita nel Pool Libertas di Cantù. A ricordarlo sono il presidente della Fipav Como Lucio Amighetti ed i componenti del Consiglio del Comitato Territoriale che porgono le più sentite condoglianze alla famiglia così come la società sportive dove gioca il figlio.

Parole di grande affetto sono arrivate anche da Mattia Caldera, assessore allo Sport di Alzate Brianza: “Caro Daniele, ho appreso con molto dolore e tristezza la Tua scomparsa. Qui c’era e c’è, un obiettivo di squadra da raggiungere. Quel salto di categoria, che avevamo promesso, anche in questa serata (nella foto, Ndr), e tanto vicino nella scorsa stagione, da conquistare, da portare ad Alzate. Eravate sulla strada giusta e tutti eravamo consapevoli del Vostro raggiungimento. La Tua energia, la Tua passione, il Tuo sano agonismo non cesseranno mai e la Tua voce, le Tue urla, continueranno a risuonare all’interno del nostro Palazzetto dello Sport. Oggi, più che mai, la conquista del titolo risulta essere più che necessaria. Le Tue ragazze lo devono a TE, lo devono a Hilary, a Francesca e a tutta la famiglia, lo devono alla G.S. Rastà Alzate Brianza, lo devono al nostro paese. Ti ricorderemo sempre. Un caro e sincero abbraccio”.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 10.30 a Brenna.

Nella foto Romanò è il secondo da sinistra