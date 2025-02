Merone piange la piccola Sofia: aveva solo 11 anni

Tutta Merone è in lutto per Sofia Grandis: aveva solo 11 anni. La piccola si è spenta nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio.

Comunità scossa

Un angelo volato in cielo troppo presto, che ora veglierà sui suoi cari così come loro hanno amorevolmente fatto con lei in questi pochi anni di vita.

Una comunità scossa, quella di Merone, che in queste ore si stringe intorno alla famiglia. A partire dall'Amministrazione comunale, il sindaco Alfredo Fusi ha infatti deciso di proclamare il lutto cittadino:

È proclamato il lutto cittadino, per il giorno 5 febbraio 2025, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa della nostra piccola concittadina Sofia Grandis, unendosi in tal modo al dolore dei familiari e della comunità meronese.

L'ultimo saluto a Sofia Grandis avverrà domani, mercoledì 5 febbraio, alle 15 nella parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo.

"L'intera comunità è rimasta scossa dalla prematura scomparsa della piccola, che ha suscitato unanime e profonda commozione - aggiunge il sindaco meronese - Proclamiamo dunque il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell'intera comunità locale".

Nella giornata di domani verranno dunque esposte le bandiere a mezz'asta sia in Municipio sia nelle scuole. Tutta la cittadinanza - in particolare le attività autonome, gli imprenditori e i commercianti - sono invitati a sospendere le proprie attività per un minuto in concomitanza con l'inizio della cerimonia funebre (domani alle 15).