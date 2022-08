Lutto nel canturino: si è spento Alfredo Marson fondatore della Briantea84.

Lutto nel canturino: si è spento Alfredo Marson fondatore della Briantea84

La città piange uno degli imprenditori che più si è dedicato al sociale. E' infatti venuto a mancare Alfredo Marson, 69 anni. Risiedeva a Novedrate ed era malato da tempo. Imprenditore nel settore del legno, nel 1984, grazie alla sua passione, ha dato vita alla Briantea84, società all'inizio impegnata nel basket in carrozzina ma che negli anni si è sviluppata, attivando progressivamente altri settori sportivi e incrementando in maniera esponenziale il numero dei suoi atleti, oggi più di 170 dagli 8 anni in su. E' stato inoltre fondatore e presidente per venticinque anni della Cooperativa Sociale «Il Gabbiano» di Cantù.

I riconoscimenti

Nel 2009 aveva ricevuto la Medaglia d'oro al merito civile del presidente della Repubblica. "Dovete credere nei vostri mezzi e realizzare i vostri sogni, perché lo sport ci insegna che non bisogna mollare mai e nessun traguardo è irrealizzabili. Basta crederci. Noi da 25 anni vogliamo che lo sport non abbia limiti e ci impegniamo ogni giorno per realizzare questo obiettivo, dovete farlo anche voi. Questa medaglia non va a me, ma a tutta Briantea84", aveva dichiarato sulle pagine del Giornale di Cantù all'epoca. Nello stesso anno aveva ricevuto dal Comune di Novedrate la medaglia d'oro a titolo di benemerenza. Questo perchè il presidente dell'associazione "Briantea '84" aveva svolta un'intensa attività per la promozione dello sport per le persone diversamente abili acquisendo titoli e riconoscimenti nel basket, nel nuoto, nell'atletica e nel calcio, tanto da ricevere la "Guirlande d'Honneur" al Festival Internazionale del Cinema Sportivo per il reportage Come ogni giorno.

La Briantea84 si stringe intorno alla famiglia

In mattinata è arrivata una nota del suo club: "La società Briantea84 con profonda tristezza ha appreso la notizia della scomparsa del suo caro e amato presidente Alfredo Marson. Dal 1984 alla guida del club biancoblù, è stato l’ideatore e il fondatore di Briantea84 che in questi quasi quarant’anni ha diffuso in Italia, in Europa e nel Mondo i suoi valori di sport e inclusione. Le esequie sono già state svolte in forma privata e familiare. Con profondo affetto, tutta la società si unisce al dolore dei familiari".