Lutto nel mondo del tennis: è morto Gianni Clerici.

Si è spento all'età di 91 anni Gianni Clerici, tennista e celebre giornalista sportivo. Ritenuto tra i massimi esperti di tennis, per la sua competenza e la sua ampia produzione di articoli è entrato a far parte della Hall of fame del tennis nel 2006. Prima di lui vi era stato inserito solo Nicola Pietrangeli.

La sua carriera

Nato a Como, ha giocato a tennis fino a metà degli anni Cinquanta, partecipando anche a un torneo di Wimbledon e a un Roland Garros. Ha quindi intrapreso la carriere di giornalista lavorando tra gli altri per le redazioni de Il Giorno, Espresso e Repubblica. Ha pubblicato numerosi libri sul tennis e scritto più di 6mila articoli. Celebri inoltre le cronache delle partite di tennis in televisione in coppia con Rino Tommasi. Si è spento oggi a Bellagio.