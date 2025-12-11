Lutto per l’improvvisa scomparsa del diacono permanente Franco Panetta

Lutto a Villa Guardia e Gironico per l’improvvisa scomparsa del diacono permanente Franco Panetta.

La scomparsa

Origini calabresi, 70 anni, sposato con la moglie Santina e papà di Ivano, Alessio e Chiara, Franco Panetta nel 1997 era stato ordinato diacono permanente. Una delle molteplici vocazioni cresciute nella parrocchia di Maccio, a Villa Guardia. Ieri, mercoledì 10 dicembre, nel pomeriggio, la morte improvvisa, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a causa di un infarto.

La famiglia e il diaconato

Padre di famiglia e uomo di fede, fino alla scelta del diaconato permanente. Dopo gli anni in servizio nella parrocchia di Maccio e la particolare dedizione alla Caritas, dove purtroppo era passato anche attraverso la terribile esperienza dell’aggressione da parte di un utente, Franco Panetta era impegnato come collaboratore nella parrocchia di Gironico, accanto al parroco, don Gerardo Bernasconi. Non solo: nel duomo di Como era collaboratore nell’accoglienza dei fedeli e dei visitatori.

Il cordoglio del parroco

Ieri sera, nella parrocchia di Maccio, veicolato dal parroco, don Gianluigi Zuffellato: “Vi comunico che inaspettatamente è mancato Franco Panetta”. Il funerale sarà celebrato sabato 13 dicembre, alle 10 nel santuario di Maccio. Alle 9.30 la preghiera del rosario.