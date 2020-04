Lutto per Mario Soru, Carabiniere morto a soli 52 anni per Covid-19

Lacrima per Mario Soru, 52 anni, Carabiniere residente a Ponte Lambro. Per tanti anni era stato in servizio presso la Stazione di Asso, dal 2014 l’Appuntato Scelto Q.S. Mario Soru, era addetto al Reparto Servizi Magistratura del Comando Provinciale di Milano. L’uomo è l’ennesima vittima del coronavirus.

Lutto per Mario Soru, il dolore dell’Arma dei Carabinieri

“Nelle scorse ore, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, è deceduto l’Appuntato Scelto Q.S. Mario Soru, addetto al Reparto Servizi Magistratura del Comando Provinciale di Milano. Il Comandante Generale e tutta l’Arma si stringono compatti intorno alla moglie e al figlio 18enne che ne piangono la perdita”.

Il militare, entrato nell’Arma nel 1993, era giunto al Reparto servizi Magistratura nel 2014, dopo aver trascorso un lungo periodo presso la Stazione Carabinieri di Asso (CO) e precedentemente presso quella di Varedo (MB) cui era stato destinato al termine della formazione militare presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento.

Una vita dedicata al dovere, all’Istituzione e soprattutto ai cittadini. Avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 29 aprile.