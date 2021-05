Lutto tra i Cuochi di Como: è morto lo storico presidente Cesare Chessorti.

Ad annunciarlo sono i compagni di viaggio dell’associazione provinciale Cuochi di Como: “È sempre difficile trovare le parole in momenti come questi – scrivono – Sei entrato nel cuore di tutti perché non poteva che essere così, animo buono, gentile e sempre altruista. Grazie maestro, grazie presidente, grazie grande Cesare. Fai buon viaggio. L’associazione Cuochi di Como si stringe in un grosso abbraccio e porge le condoglianze alla famiglia”.

Si è spento a 67 anni dopo una vita dedicata alla cucina e alla famiglia. Nato a Lecco nel 1954, comincia nel 1969 come apprendista alla Gastronomia Origgi Erba, per poi passare a Commis di cucina al Ristorante Ca Bianca Oggiono (Lc) fino ad approdare al Grand Hotel Villa D’Este, dove rimarrà quasi vent’anni, raggiungendo poi l’apice nel ruolo di executive chef al Casinò municipale di Campione d’Italia.

A celebrare una vita di impegno e dedizione, diversi i riconoscimenti: Maestro di cucina nel 2009 per la Federazione Italiana Cuochi e Cavaliere del lavoro nel 2013. Negli ultimi anni è stato consulente ristorativo e collaboratore di Enaip per corsi di aggiornamento ed eventi. E ovviamente presidente provinciale cuochi Como dal 2011 fino al 2019 quando diventa presidente onorario.