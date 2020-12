Macchina sospetta a Solbiate: i Carabinieri la fermano, c’erano arnesi da scasso

Macchina sospetta a Solbiate: i Carabinieri lo fermano, aveva arnesi da scasso.

Ieri sera, martedì 22 dicembre 2020, è arrivato l’alert di una macchina sospetta ai Carabinieri della stazione di Olgiate che immediatamente hanno raggiunto Solbiate con Cagno.

Intercettata la macchina, il conducente ha provato a scappare, prima in macchina poi a piedi, ma è stato fermato dai militari. In macchina aveva effettivamente arnesi da scasso. Sono in corso da parte dei Carabinieri accertamenti anche relativi ad un vecchio alias per il quale il soggetto risultava espulso nel 2015.

La macchina è stata sequestrata perché in questo caso è emersa una discrasia tra le targhe che montava ed il numero di telaio. Il soggetto, albanese con precedenti, è stato arrestato per la resistenza opposta ai controlli; ha passato la notte in camera di sicurezza ed è stato inoltre denunciato per il possesso di attrezzi da scasso.