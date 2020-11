Maccio in lutto: si è spento “il Palmiro”, tra i fondatori del Gruppo sportivo

Maccio in lutto: si è spento, a 86 anni, Palmiro Colombo. Era stato tra i fondatori del Gruppo sportivo.

Maccio piange una delle sue figure più iconiche

Palmiro Colombo, conosciuto da tutti come “il Palmiro”, era il titolare della merceria del paese e, da un ventennio, anche della cartoleria, oltre che socio fondatore del Gsv, nel 1978. Per tantissimi anni è stato anche presidente della sezione Calcio di cui ancora era presidente onorario. Guidò la Prima squadra sino ad una storica promozione in prima categoria. Colombo è morto nelle prime ore di questa mattina, domenica 15 novembre. Lascia la moglie Rosangela e i figli Giovanni e Maria Antonietta.

Tanti i messaggi di cordoglio

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti a Palmiro. In molti si sono voluti stringere alla famiglia, tra questi anche il sindaco, Valerio Perroni, (“Uomo buono e generoso che si è speso anche per la sua comunità … Mancherà! Condoglianze sentite ed un forte abbraccio alla famiglia”) e Davide Crescenzo, attuale presidente della sezione Calcio (“il mio pres, quando esordii in prima squadra avevo meno di 17 anni e mi disse “non aver paura, nel calcio non bisogna avere paura”; grande persona, buono leale e sempre sorridente!”).