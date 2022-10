Madonnina dell'albero per il centro anziani e pensionati: benedizione e festa a Villa Guardia.

Madonnina dell'albero, festa al centro "Incontro"

E' in programma per martedì 4 ottobre, con inizio alle 18 nel giardino della sede dell'associazione anziani e pensionati, la benedizione di quella che viene definita come "una nuova Socia". Una Madonnina, infatti, è stata collocata nel tronco di un platano e verrà benedetta dal parroco di Civello, don Enrico Colombo, e dal parroco di Maccio, don Gianluigi Zuffellato.

Un momento di festa

Nel giardino dell'associazione, in via Vittorio Veneto 51, si terrà quindi un momento di festa, anche con l'organizzazione di un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.