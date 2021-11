il lutto

Risiedeva a Cantù insieme alla moglie Susanna e alla figlia di dieci anni.

Maggiore dell'Esercito vinto dalla malattia: oggi i funerali.

Il maggiore dell’Esercito Vittorio Fara, 48 anni, operativo alla caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, sede del Comando di Reazione Rapida della NATO in Italia, ha perso la sua battaglia contro la malattia. Si è spento giovedì, 18 novembre, dopo aver combattuto per più di un anno. Lascia la moglie Susanna Conti, avvocato che pratica in uno studio a Cantù, e la loro amatissima figlia Camilla, di soli 10 anni.

Dalla scorsa estate il maggiore Fara, residente a Cantù con la famiglia, era in convalescenza per combattere la malattia ma è mancato in costanza di servizio. Per questo motivo alle esequie, che si terranno oggi, sabato 20 novembre, alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Teodoro a Cantù, la sua salma riceverà l’onore delle armi sia all’ingresso che all’uscita.

