Malore a Bellagio, arriva l’elisoccorso

Elicottero intervenuto per un malore a Bellagio poco dopo le 13 di oggi, domenica 9 agosto.

Malore a Bellagio

Elisoccorso e ambulanza in codice rosso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, in via Primo Monte a Bellagio. Sanitari accorsi sul posto dopo l’allarme per un 80enne, non si sa se uomo o donna, sentitosi improvvisamente male. I sanitari sono ancora al lavoro sul posto ma la situazione sembrerebbe fortunatamente meno grave del previsto, con l’intervento dei soccorsi passato in codice giallo, quindi senza pericolo di vita.

