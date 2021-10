Malore a Bizzarone per un giovane SIRENE DI NOTTE

i soccorsi

Ecco cos'è successo nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como. Malore a Bizzarone per un 17enne: in via Milano intervengono i soccorsi.

Malore a Bizzarone per un giovane

E' successo poco prima delle 4. Soccorso un 17enne, le cui condizioni sono inizialmente apparse gravi, e sono state segnalate in codice rosso. Fortunatamente le condizioni di salute del giovanissimo si sarebbero successivamente rivelate meno gravi del previsto: il ragazzo è stato portato all'ospedale di Varese in codice giallo.

Da segnalare anche un'aggressione a Como, in piazzale Gerbetto, all'altezza della stazione di Como Borghi: l'episodio sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte. I soccorsi sono intervenuti in codice giallo per una donna di 45 anni, per la quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.