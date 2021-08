Malore a Caglio: donna ricoverata in ospedale.

Malore a Caglio: donna ricoverata in ospedale

Paura questa mattina nel piccolo paese di Barni, collocato nel Triangolo Lariano. Erano da poco passate le 7.30 quando una donna di 79 anni ha accusato un malore, accasciandosi al suolo. Il fatto si è verificato in piazza Vittorio Emanuele.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata in codice rosso un'ambulanza della Sos di Canzo. Il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare la donna, le cui condizioni per fortuna si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. La signora è stata quindi trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Erba per ulteriori accertamenti.