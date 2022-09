Malore a Cantù: attimi di paura in via Montello SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022: paura per un malore a Cantù.

Malore a Cantù: attimi di paura in via Montello

Una notte abbastanza tranquilla per il personale sanitario quella tra lunedì 26 e martedì 27 settembre. Per lo meno fino alle 22, quando da Cantù è arrivata una chiamata chiedendo l'immediato intervento dei soccorsi. Partita da via Montello, nei pressi della Pizzeria Pummarò, la chiamata segnalava il mancamento di un uomo, colpito improvvisamente da un malore. Sul posto si sono presentati nel giro di pochi minuti l'auto media e la Croce Rossa di Cantù, oltre ai Carabinieri. Dopo i primi accertamenti, fortunatamente, l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde, in condizioni stabili, ma da monitorare.