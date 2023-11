Malore a Cantù: giovane soccorso in codice rosso

Malore a Cantù nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 novembre 2023.

Malore a Cantù: un 22enne soccorso in codice rosso

La chiamata ai soccorsi è arrivata da via Guido Brighi, all'altezza del civico 2, intorno alle 11.30. A sentirsi male un giovane di 22 anni. Sul posto, inizialmente in codice giallo, è arrivata un'ambulanza. Dopo le prime cure però le condizioni del ragazzo sono state valutate più gravi del previsto, tanto da essere accompagnato all'ospedale Sant'Anna, a sirene spiegate, in codice rosso (massima gravità).