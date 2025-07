Malore a Cantù: grave un giovane di 27 anni

codice rosso

Malore a Cantù nella mattinata di oggi, lunedì 14 luglio 2025.

Malore a Cantù: grave un giovane

L'allarme è scattato intorno alle 8 in via Papa Giovanni XXIII, nel piazzale delle piscine. A sentirsi male un giovane di 27 anni. Sul posto, vista la gravità della situazione, sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso in codice rosso. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco. E' stato il padre, che era con lui, ad allertare il 118. E' stato necessario l'utilizzo del defibrillatore, dopodiché il 27enne è stato trasportato, sempre in codice rosso, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Al momento si trova ricoverato in Rianimazione, la prognosi resta riservata.