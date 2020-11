Malore a Cantù, morto un uomo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore a Cantù, morto un uomo

Poco prima delle 21 sono stati allertati i soccorsi in via Filippo Rienti, all’altezza del civico 15, a Cantù Asnago. Sul posto ambulanza e automedica che, purtroppo, non hanno potuto salvare un uomo di 48 anni che è morto dopo un malore. Allertati anche i Carabinieri di Cantù. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il canturino, classe 1972, sarebbe morto dopo un malore che l’ha colto mentre era alla guida della sua auto.

Da segnalare un malore a Menaggio intorno alle 21.30, fortunatamente senza gravi conseguenze.