Malore a Cantù: paura per una donna SIRENE DI NOTTE

Malore a Cantù: paura per una donna.

Malore a Cantù

L’allarme è stato lanciato intorno alle 21.15 da via Giulio Carcano a Cantù. Una donna di 37 anni si è sentita male e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta in codice giallo la Cri di Cantù che ha trasportato la donna in codice verde per accertamenti all’ospedale di Cantù.

TORNA ALLA HOME