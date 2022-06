Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Malore a Cantù, soccorsa in codice rosso una 26enne

L'allarme è scattato in via Ghandi per un malore. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso una giovane di 26 anni, trasportandola in codice rosso all'ospedale cittadino. Lievi malori anche a Inverigo e Carimate.