Questa mattina, venerdì 5 maggio 2023, a Capiago Intimiano, presso il circolo tennis Il Grillo, un uomo di 70 anni ha accusato un malore durante una partita di tennis rendendo necessario l'immediato intervento del 118, arrivato in elisoccorso.

Malore a Capiago Intimiano durante una partita di tennis: 70enne soccorso con l'elicottero

È successo tutto intorno alle 11 di questa mattina, quando all'interno del circolo tennis Il Grillo, in via Chigollo, a Capiago Intimiano un uomo di 70 anni si è sentito male. Un attacco cardiaco che ha fatto preoccupare i presenti, che hanno chiamato immediatamente il 118.

Sul posto si è presentata prima l'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e poi è atterrato anche l'elisoccorso di Milano. Proprio l'elisoccorso ha preso in carico le cure del 70enne e lo ha portato in codice rosso in ospedale.

Il luogo dell'accaduto