Nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, i soccorsi sono stati allertati per un malore a Carimate.

Malore a Carimate intervengono i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 in via Nobili Calvi. Sul posto ambulanza e automedica che sono stati allertati in codice rosso. Soccorsa una donna di 48 anni che avrebbe avuto un giramento di testa. Attimi di apprensione, fortunatamente però le condizioni della donna non si sono rivelate preoccupanti come invece sembrava in un primo momento.