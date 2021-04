Malore a Carimate per un 40enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore a Carimate

Malore a Carimate nella notte. Alle 2.20 circa la Croce Rossa di Cantù è intervenuta in codice giallo in via Colombirolo per soccorrere un uomo di 40 anni che ha accusato un malore in strada. Il 40enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù per accertamenti.

Da segnalare anche l’intervento dei soccorsi, nella serata di sabato 10 aprile, a Sagnino (Como). Un’ambulanza è intervenuta in via Luigi Pirandello per soccorrere un 71enne caduto in strada pochissimi minuti prima delle 21. L’anziano, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite e traumi ed è stato trasportato in codice verde all’Ospedale Sant’Anna.