Malore a Cermenate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore a Cermenate

A sentirsi male è stato un uomo di 39 anni che si trovava in via Europa Unita, poco prima delle 22. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Soccorsi anche a Cantù, in via Manzoni, intorno alle 4.30. All’ospedale è finita una donna di 30 anni.