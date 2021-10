I soccorsi

Il fatto si è verificato poco dopo le 14 e ha coinvolto una giovane donna di 36 anni.

Malore a Como, interviene il 118.

Una giovane ragazza di 36 anni ha accusato un malore nel primo pomeriggio di oggi, domenica. Mentre si trovava in piazza Domenico Croggi, poco dopo le 14, la donna non si è sentita bene e immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Como. Per fortuna le condizioni della trentaseienne sono risultate meno preoccupanti di quanto temuto in un primo momento. E' stata comunque trasportata in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.