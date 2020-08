Malore a Dongo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Malore a Dongo

Un uomo di 80 anni è stato soccorso a Dongo, in via Rubini, per via di un malore. Sul posto, intorno alla 1.20, l’ambulanza che l’ha trasportato in codice verde all’ospedale.

Da segnalare anche l’intervento della Croce Bianca di Mariano Comense in via Caravaggio a Mariano. Soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale, un uomo di 43 anni.