Malore a Grandate: paura per un 44enne SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 settembre 2022 in provincia di Como: si segnala un malore a Grandate da codice rosso.

Malore a Grandate: paura per un 44enne

Poco dopo la mezzanotte è partita una chiamata da Grandate, in via Madonna della noce, che segnalava ai soccorsi la necessità di un immediato intervento per via di un uomo di 44 anni che stava accusando un malore. Sul posto si sono precipitate l'auto medica e la Croce Rossa di Grandate. Dopo i primi attimi di paura, il personale medico ha valutato le condizioni dell'uomo decidendo di portarlo in ospedale in codice verde: in condizioni non gravi e stabili.

Gli altri interventi

Ad inizio serata, intorno alle 21, i sanitari comaschi sono stati impegnati nel soccorrere una donna di 52 anni ad Albate rea di aver alzato troppo il gomito. L'intossicazione etilica è stata risolta dalla Croce Azzurra di Como, trasportando la donna al Sant'Anna.